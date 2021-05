VIDEO | Keskerakondlane EKRE šanssidest Ida-Virumaal: vaatame, kui palju Narvas idioote on!

9. mai tähistamise üks korraldajaid Narvas on Larissa Olenina . 25 aastat Narva linnavolikogus töötanud endine keskerakondlane liitus kaks nädalat tagasi EKRE fraktsiooniga.

“Teist valikut ei olnud,” rääkis Olenina RusDelfile. “Ma tahan linnale kasulik olla, mitte lihtsalt tulla [linnavolikogu - toim] koosolekule ja nõustuda, et minu arvamusega ei arvestata.”

Olenina sõnul on keskerakondlased narvalastele aegade jooksul lubanud palju, kuid täide viinud vähe.

Olenina hinnangul jääb 9. mai narvalaste jaoks alati pühaks tähtpäevaks. Kuidas suhtuvad Mart ja Martin Helme sellesse, et Olenina Narva 9. mai pidustusi korraldab? Olenina sõnul oli see üks esimesi küsimusi, mida ta EKRE fraktsiooniga liitudes küsis.

“Nad [Helmed - toim] ütlesid, et see on minu südametunnistuse asi,” tõdes Olenina.