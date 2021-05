OTSEPILT | Kallas ja Simson räägivad, kas koroonakriisi järel peaks Euroopa Liidu pädevusi muutma?

Kallas ja Simson kõnelevad sellest, mida on Euroopal kriisist õppida? Muuhulgas vastatakse küsimusteele, kas tervisevaldkonnas peaks ELi pädevus olema suurem? Kas siseturu ja Schengeni toimimist tuleks parandada? Mis tagab, et suudame kriisist väljuda nii, et Euroopa on tulevikus konkurentsivõimelisem ja millised Euroopa Liidu arengud on sobivad ja vajalikud Eestile? Kuidas Eesti suudab Euroopa Liidu eelarvest pakutavaid võimalusi täiel määral kasutada?