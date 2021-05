Kreeka peaministri majandusnõunik: doktorikraadiga inimesi pole mõtet palgata, tööd nad ei tee

Pühapäeval ilmunud intervjuus nimetas Patelis doktorikraadi pigem negatiivseks märgiks. “Mina ei võtaks ühtegi doktorit tööle, sest tõenäoliselt on tegu inimesega, kellel pole tingimata huvi töö vastu,” ütles ta. Patelis lisas, et doktorikraadi omandamine nõuab palju aega ja pühendumist, mis takistab inimesel oma karjääriga tegelemast.

Samal päeval oli Patelis sunnitud vabandama, kirjutades Facebookis, et tema kommentaarid olid ebaõnnestunud ja valed. “Mul on endal Princetonist doktorikraad, mille saamiseks pidin rängalt rügama,” kirjutas Patelis. “Doktorikraad on muidugi suur isiklik saavutus. Ühtlasi usun, et ka väiksemate [hariduslike] võimalustega inimesed peaksid saama oma võimeid tõestada.”