VIDEO | Briti meedia: kuninganna Elizabeth II nõbu pakkus ettevõtjatele müügiks Putini soosingut

Sunday Times kirjutab, et enda arvates Lõuna-Korea ettevõtjatega kohtunud prints võttis virtuaalses jutuajamises initsiatiivi ja kinnitas, et tema pikaajalised Vene-sidemed võivad firmale kasuks tulla. Tegelikult olid vestluskaaslasteks ajakirjanikud, kes Zoomis toimunud kohtumist ka lindistasid.

Prints rõhutas kohtumisel fakti, et Vene president Vladimir Putin määras talle 2009. aastal Sõpruse ordeni. Enne seda oli tema erasekretär “ärimeestele” lubanud, et prints saab neile korraldada kohtumisi kõrgete Vene valitsusametnikega.

Printsist veel avameelsem oli tema äripartner ja sõber, Readingi markii Simon Isaacs, kes jätkas ärikõnelusi pärast seda, kui prints end kohtumiselt välja logis. Markii sõnul tegutsevat prints Michael mitteametlikult kuninganna suursaadikuna Venemaal ja võib soovi korral ka Putiniga kohtuda. “Kui ta on koos Putini ja viie-kuue Putini ministriga, võib Putin öelda: vot selle kutiga siin peate te koostööd tegema,” seletas markii. “Ja see ongi põhiline. Kuni ülevalt on heakskiit, võib Venemaal sisuliselt ükskõik mida teha.”

Oma sidemeid oli prints Michael markii sõnul valmis ka Lõuna-Korea firma heaks kasutama, kui see maksaks talle nelja- või viiepäevase reisi eest 50 000 naela (ligi 58 000 eurot). “Meie jutt on suhteliselt diskreetne, kuna me ei taha, et maailm teaks, et [prints] käib Putiniga puht ärilistel põhjustel kohtumas,” märkis markii. Tema väitel olevat prints nõus ka firmat avalikus kõnes positiivselt mainima, kasutades reklaamiks ära oma Kensingtoni palees asuvat kodu. Selle teene hinnaks nimetas markii 200 000 dollarit (üle 164 500 euro).

Materjali avaldajad lisavad, et Kenti prints ei ole riigiametnik ja midagi seadusevastast tema ütlustes ei olnud. Printsi pressiesindaja eitas väiteid, nagu oleks prints Michael valmis oma tiitlit raha teenimiseks kasutama. Readingi markii tunnistas lindistuse ehtsust ja ütles, et andis kahjuks täitmatuid lubadusi. “Mul on selle üle tõsiselt kahju,” tõdes markii. “Üritasin öelda, et [Vene] president suhtub meisse soodsalt, et me oleme mõjukate isikute seas teretulnud ja et see aitab hammasrattaid õlitada.”