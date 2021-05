Saksa sotside kantslerikandidaat lubab rohelist majandust ja suuremat miinimumpalka

Endine Hamburgi linnapea sai 96,2% delegaatide häältest, vahendab DPA. Scholz lubab sügiseste valimiste soodsa tulemuse korral ellu viia sotsiaalseid majandusreforme ja keskkonnasäästlikku poliitikat, nii et Saksamaa jõuaks hiljemalt 2045. aastaks süsinikneutraalse majanduseni.

Viimane seisukoht peaks teda lähendama rohelistele, kelle liidrile Annalena Baerbockile on sotsid ette heitnud vähest elukogemust. Scholz rõhutas võidukõnes oma tööd linnapea, ministri ja asekantslerina ning lubas tavakodanike elujärge parandada. SPD üks lubadusi on tõsta miinimumpalk 12 eurole tunnis (praegu 9,35).

Partei peasekretär Lars Klingbeil ütles DPA-le, et partei peaeesmärgid on kliimaneutraalne majandus, transpordisüsteemi kaasajastamine, suveräänse digimajanduse arendamine ja tervishoiusüsteemi turgutamine. Angela Merkeli järel konservatiivide kantslerikandidaadiks saanud Armin Laschetit nimetas Klingbeil nõrgaks kandidaadiks, kes on valimised juba sisuliselt kaotanud.