Juunist euroliit enam AstraZenecat juurde ei osta

Breton ei välistanud siiski, et ühendus võib kunagi firmaga lepingut uuendada. Praegune lepe lõppeb juunikuus. Aprillis alustas Euroopa Komisjon õiguslikku menetlust, süüdistades AstraZenecat leppe rikkumises ja tähtaegade mittetäitmises. Reedel teatas komisjon, et sõlmis uue lepingu Pfizeriga veel 1,8 miljardi doosi soetamiseks.

Osa Euroopa riike on AstraZeneca toodetud vaktsiini kasutamise osaliselt või täielikult peatanud, kuna väikesel hulgal patsientidel on tekkinud veretrombid, millel kahtlustatakse seost vaktsiiniga. Reedel teatas Euroopa ravimiamet (EMA), et uurib ka väiteid, mille järgi osadel AstraZeneca vaktsiini saanud patsientidel on tekkinud haruldane neurodegeneratiivne haigus ehk Guillani-Barré sündroom. EMA on siiski järjepidevalt toonitanud, et AstraZeneca kasutamise plussid kaaluvad võimalikud ohud üle.