Politsei: pronkssõdurit külastas täna kuni 10 000 inimest, nõukogude sümboolikaga lehvitanud mees viidi jaoskonda

Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit tõdes Delfile, et päeva jooksul külastas kaitseväe kalmistut hinnanguliselt kuni 10 000 inimest, mis on möödunud aastast mõnevõrra rohkem.

"Ennelõunal hoidis suur osa inimesi distantsi ja kandis ka maski, näidates sellega eeskuju teistelegi. Pärastlõunal moodustus lilletoojatest kalmistu värava vahele järjekord ning hajutatus ei olnud umbes tunni aja vältel enam tagatud," kirjeldas Saarniit päeva kulgu. "Politsei sulges mõned kalmistule viivad teeotsad autoliiklusele, et rahva juurdevoolu aeglustada. Inimesed suunati peavärava juurest eemale sisenema teiste väravate kaudu, et juba mälestusmärgi ette jõudnud inimesed saaksid turvaliselt lahkuda. See õnnestus ning suurem rahvamass hajus."