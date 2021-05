Navalnõid ravinud Omski haigla juht jäi kadunuks

Algul otsisid Murahhovskit tema tuttavad, kuid päev hiljem pöördusid nad politsei poole. Võimud on alustanud suuroperatsiooni mehe leidmiseks. Sellesse on kaastatud sadakond politseinikku ja rahvuskaartlast. Omski siseministeerium kinnitas laupäeval 1971. aastal sündinud mehe otsinguid, ent jättis avaldamata viimase nime.

Toona rääkis Murahhovski ajakirjanikele, et koomasse langenud Navalnõil on pelgalt ainevahetushäire, mille võis põhjustada veresuhkru taseme langemine. Ühtlasi keeldus ta algselt opositsionääri Saksamaale ravile lubamast, väites, et patsient on transpordiks liiga nõrk. Hiljem ta selleks siiski loa andis.