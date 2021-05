Läti arstid löövad häirekella: valitsusel tuleb halvenevale olukorrale otsekohe reageerida

Terviseministeeriumi, haiguste ennetamise ja kontrolli keskuse, kiirabiteenistuse ja mitme suurhaigla (Läti ülikooli kliiniline lastehaigla, Pauls Stradinsi ülikoolihaigla ja Ida-Riia ülikooli kliinikum) esindajad väljendasid oma kirjas olukorra pärast tõsist muret ja märkisid, et rahvaesindajatel tuleb nakkuse kasvavale levikule viivitamatult reageerida, vahendab LETA.

Tervishoiueksperdid rõhutasid, et viimaste nädalate andmed näitavad selgelt, et epidemioloogiline olukord halveneb kiiresti ja seda üleriigiliselt ning praktiliselt kõikides vanusegruppides, sh laste ja noorte seas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 435, mis on märkimisväärselt kõrgem Euroopa Liidu keskmisest (340) ja ületab ka Eesti näitajat, mis on tänase seisuga 351,6.