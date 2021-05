Šoti iseseisvuse pooldajad võtsid parlamendis enamuse

Teise koha said toorid ja kolmanda leiboristid, võttes vastavalt 31 ja 22 kohta. Tagasihoidlikuma tulemuse tegid rohelised ja liberaaldemokraadid, kes kindlustasid endale vastavalt kaheksa ja neli kohta.

Arvestades, et Šotimaa iseseisvust toetavad ka rohelised, on iseseisvuse pooldajatel parlamendis ilma igasuguste kahtlusteta enamus, rõõmustas Sturgeon.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson ütles aga juba varem, et isegi kui iseseisvuslastel õnnestub saada Šoti parlamendis enamus, ei kavatse ta uue referendumi korraldamisega nõustuda. "Ma arvan, et rahvahääletus on praeguses olukorras vastutustundetu ja hoolimatu," ütles Johnson Telegraphile.