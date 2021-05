FOTOD | Head Euroopa päeva! Eesti linnasüdameid katavad imekenad lillevaibad

Kadri Simson - Euroopa Komisjoni energeetikavolinik - ütles tänasel Euroopa päeval, et Eesti seisab vähemalt sama tugevatel alustel, kui aastal 2004. Lisaks märkis ta, et Euroopa Liit tervikuna on möödunud 17 aasta jooksul kasvanud nii liikmeskonnas kui ka oma geopoliitilises mõjukuses.

„Ma olen veendunud, et valdav enamus eestimaalasi peab meie kuulumist ELi endiselt üheks Eesti edu aluseks. Euroopa on koht, kus tegutsetakse Eestile omaste väärtuste ja eesmärkide alusel ning ka väiksemaid kuulates,“ sõnas Simson.

Täna keskpäeval kõlas Tallinna Jaani kiriku torni kellamängus Euroopa hümn – Ludwig van Beethoveni „Ood rõõmule“. Kellamängu saatel avati kell 12 Vabaduse väljaku lillevaip Kadri Simsoni ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti poolt.

Euroopa päeva puhul võttis sõna ka Eesti välisminister Eva-Maria Liimets, kes märkis, et võimalus juba 17 aastat Euroopa Liidu liikmena seda päeva tähistada on suur privileeg. Tagasi vaatamise kõrval on aga tema silmis nüüd ka aeg planeerida tulevikku.

„Täna saame lisaks Euroopa päeva tähistamisele rõõmu tunda ka Eesti edenenud majanduslikust heaolust, inimeste toimetuleku paranemisest, igapäevaelu arengust ja meie suurenenud rahvusvahelisest mõjukusest,“ sõnas Liimets. „Euroopa Liidu tugevust on korduvalt proovile pandud – ka viimasel aastal –, kuid soov üksteist toetada ja ühiseid lahendusi leida on püsinud. Sel aastal aitab Euroopa päeva tähendust süvendada eesmärk vaadata kaugemasse tulevikku.“

Üllatus emadele ja töölistele

Euroopa päev, 9. mai on tänavu ühtlasi emadepäev. Sel puhul kaunistab Haapsalu, Jõhvi, Kuressaare, Kärdla, Narva, Põlva, Pärnu, Tallinna ja Võru keskväljakut lillevaip – Euroopa päeva tähistamiseks sümboolselt EL-i ja Eesti lipu värvides.