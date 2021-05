Hiina raketi tükid kukkusid väidetavalt India ookeani

USA ja Euroopa kosmoseagentuurid jälgisid 18-tonnise massiga raketi kontrollimatut maale langemist ja kinnitasid, et see sisenes Maa atmosfääri Araabia poolsaare kohal. NASA teatel ei ole aga võimalik öelda, kas rusud kukkusid vette või maismaale.

Teadlased ütlesid siiski juba varem, et enamik raketist peaks atmosfääris ära põlema, kuigi hoiatasid, et on olemas võimalus, et kõrge sulamistemperatuuriga metallid ja muud vastupidavad materjalid võivad maapinnani jõuda.