SA Oivaline Ajakirjandus kuulutab välja ajakirjandusstipendiumi teise taotlusvooru

„Esimesele stipendiumile laekus väga palju häid looideid, millest esimesed peaksid ilmavalgust nägema juba maikuus. Suur huvi andis meile kinnitust, et oleme Oivalise Ajakirjanduse stipendiumiga õigel teel ja see on ühiskonnas vajalik. Sihtasutuse eesmärk on võimaldada luua ajakirjanduslikku sisu, mis nõuab autoritelt tavapärasest rohkem aega ja pühendumist. Sündivad lood võiksid muuta Eesti läbipaistvamaks, õiglasemaks ja targemate kodanikega riigiks,“ ütles sihtasutuse juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu.

Rüütsalu selgitas, et kui tavaliselt jagatakse Eestis ajakirjanduspreemiaid juba valminud lugude eest, siis Oivaline Ajakirjandus maksab autoritele stipendiumi ideekavandite eest, mille põhjal ajakirjanduslikud käsitlused alles hakkavad valmima. „Stipendiumi teeb eriliseks veel see, et kandideerima pole oodatud mitte üksnes professionaalsed ajakirjanikud, vaid ka lihtsalt head kirjutajad, samuti oma valdkonda süvitsi tundvad eksperdid,“ lisas ta.

Sihtasutus annab igas kvartalis ette teemad, millest peab ajakirjanduslik lugu rääkima. „Teisel korral valisime välja neli suurt teemat, mis vajaksid meie hinnangul senisest analüütilisemat ja põhjalikumat lahti kirjutamist. Lisaks tulime välja ühe vabateemaga, mis annab autoritele vabamad käed uurida just neile enim korda minevat teemat või probleemi,“ selgitas Rüütsalu.

3000-5000 euroseid stipendiume jagatakse välja viiel teemal:

Kirik Eestis

Noorte peidetud (digi)maailm

Väärtustamata väärtus – õpetaja

Kuidas moodsa e-riigi andmebaasid sõlmest lahti harutada

Vaba teema



Stipendiumile võivad kandideerida nii tegev- kui ka vabakutselised ajakirjanikud hoolimata tööandjast, aga ka erinevate valdkondade eksperdid. Ajakirjanduslikes käsitlustes on oodatud erinevate meediumite kasutamine ja nende omavaheline põimimine. Sihtasutuse juhatuse liikmetel on õigus igas taotlusvoorus otsustada, kellele ja mis ulatuses stipendiume makstakse.

Taustast