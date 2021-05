GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 157 positiivset testi, suri kuus inimest

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 328 823 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 125 126. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 372 224 inimesele, lõpetatud vaktsineerimisega on 157 488 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 372 224 inimesele, kellest 214 736 on pooleli oleva vaktsineerimisega ning 157 488 on lõpetatud vaktsineerimisega. Ööpäeva jooksul manustati 5510 doosi, kokku on manustatud 529 409 vaktsiinidoosi.