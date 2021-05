Aasta suurpereks kuulutati 5-lapselised Gužovid Vihterpalust. Isa Andrei: oleme tavaline pere, kel omad raskused

Konkursi võit tõi perele 10 000-eurose stipendiumi Bigbankilt. Pere soovib seda raha kasutada oma kodu ehitamiseks ning loominguliste ideede realiseerimiseks.

Aasta Suurperesse kuuluvad ema Lora, isa Andrei ning lapsed – 17-aastane Radomir, 15-aastane Vlademir, 10-aastane Miroslav, 5-aastane Yaromir ja aastane Svetomir. Pere kolis hiljuti linnast Vihterpalusse, kuhu rajab oma kätega ökoloogilist kodu, peab lemmikoomi, vutte ning mesilasi ja soovib kohalikku elu edendada.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap märkis, et žürii valik langes tänavu Gužovite perekonna peale eelkõige nende positiivse ellusuhtumise ja tohutu tahtejõu tõttu.

„Perekond Gužovid on ehe näide sellest, et kõik saab alguse suhtumisest,” ütles Aage Õunap. ”On imetlusväärne, millise entusiasmi ja pühendumusega astuvad nad vastu uutele väljakutsetele, kuivõrd hoolivad on nad teiste inimeste ja keskkonna suhtes ning kuivõrd mitmekülgsed ja sümpaatsed on nad inimestena."

Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter sõnas, et Gužovite pere ülitöökas, aktiivne ja tõeliselt inspireeriv.

„Gužovid rajavad väga erilist ja loodussõbralikku kodu, lastel on palju hobisid ja huvisid ning ema unistab keraamikastuudiost, et pakkuda nii enda kui ümbruskonna mudilastele huvitegevusi. Loodame, et 10 000-eurone stipendium aitab neid unistustele lähemale“ ütles Jonna Pechter.

"Tavaline pere, kel omad raskused"

Pereisa Andrei märkis, et ta ei näe ta oma peret idüllilise näitena ajakirja esikaanel, vaid pigem tavalise perena, kel on omad raskused ja palju väljakutseid.

„Mis meid võib-olla teistest eristab, on töökus ja see, et väljakutseid ja raskusi kohates me ei nurise, vaid üritame alati rahumeelselt, asjalikult ja loovalt neid lahendada ja oma elu ning unistustega edasi minna. Üheks meie elu motoks on: ei ole sellist asja nagu probleem, on vaid lahendust vajavad väljakutsed ja väärtuslik kogemus,“ kirjeldas pereisa Gužovite mõttemalli.

