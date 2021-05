Ulvi Vilumets pälvis aasta ema tiitli. Varem on teda pärjatud neljal korral aasta õpetaja tiitliga. Ta töötab eesti keele kui võõrkeele õpetajana Ida-Virumaal ja ütleb, et üleminek eestikeelsele aineõppele oli keerukam kui praegune distantsõpe, mis on samuti palju raskusi seadnud. Ulvi ei arvanud, et tal oleks head digipädevused, kuid olude sunnil läbis ta veebikursuse, mis tõstis tema enesehinnangut. Ema-ametis on ta pidanud suure südamevalu kiuste oluliseks laste iseseisvust. Samal ajal on Ulvi süda olnud lõhkemise äärel.