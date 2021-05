FOTOD ja VIDEO | Nurmsil maandusid täna ligi 600 lahingvarustuses USA dessantväelast, õppustel viibis ka president Kaljulaid

„Meie eesmärk on treenida koos Eesti ja liitlasriikide kaitseväelastega nii, et ohvitserid ja allohvitserid osaleksid õppuste kavandamises ja elluviimises koos juba madalamatest auastmetest alates,“ ütles kindralmajor Donahue, kelle sõnul on ühisõppuste eesmärgiks pikaajaline koostöö ja üksteisemõistmine.