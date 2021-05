Välisministeeriumi diplomaatiline esindaja: viimase inimõiguste kontrolli ajal märgiti, et Eesti on muutunud inimkaubanduse sihtriigiks

Alles oli pressivabaduse päev, sel päeval võõrustas välisminister Liimets Tallinnas Ungari välis- ja kaubandusminister Péter Szijjártót. President Kaljulaid läks samal päeval Poola. Kuidas saab Eesti välisministeerium vedada meediavabaduse koalitsiooni tööd, kui samas ollakse isegi meediavabaduse päeval sõbralikud riikidega, kus ajakirjanikke kiusatakse taga ja vabast meediast on alles riismed?



Ütleksin, et seda sõnumit ei pea sealt nii palju otsima. Loomulikult suhtleme oma liitlastega kogu aeg ja tegelikult ka praeguses pandeemia tingimustes on erinevate visiitide korraldamine palju raskem. Mis on oluline, on see, et sellistel kohtumistel saame ka endale olulisi teemasid tõstatada. Meediavabaduse päev annab ka selleks võimaluse rääkida, miks see on meie jaoks oluline. Kuidas rõhutame ajakirjanike kaitset ja näiteks ka meediavabaduse ja internetivabaduse seoseid. Eesti korraldab detsembris Tallinnas meediavabaduse koalitsiooni aastakonverentsi. Seda koalitsiooni veavad UK ja Kanada.

Kas Liimets kõneles siis Ungari ministriga meediavabadusest?