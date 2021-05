Tartu vaktsineerimiskeskuses saab uuest nädalast valida kolme COVID-19 vaktsiini vahel

„Tartu vaktsineerimiskeskuses on algavaks nädalaks vabu vaktsineerimisaegasid ning kutsume inimesi üles vaktsineerimise võimalust ka kasutama,“ lausus Tartu Ülikooli Kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder. Kaks nädalat avatud olnud vaktsineerimiskeskuses on tehtud ligi 9000 vaktsiinidoosi, kokku on kliinikumi vaktsineerimismeeskond teinud üle 30000 vaktsiinidoosi. „Tartu vaktsineerimiskeskuse eesmärk on võimaldada elanikkonna kiiremas tempos vaktsineerimist ning meil on hea meel, et inimesed mõistavad vaktsineerimise vajalikkust pandeemia ületamiseks,“ ütles Teder.