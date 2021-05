VILJA KÜSIB | Mihhail Kõlvart: kui Keskerakonna juhi vastutust on vaja kanda, siis ma ei ütle ei

Terve nädal on kõik see mees ja naine mõtelnud sellest, kes saab presidendiks, kas Jüri Ratas? Ratas pole ise targu ütelnud ühtegi sõna. Teie kindlasti teate, mida ta on otsustanud. Kandideerib?

Kui mina peaksin seda teadma, siis see tähendaks, et tegu on kollegiaalse otsusega. Võib-olla see ongi õige lähenemine. Keskerakond peabki otsustama, kes on meie erakonna kandidaat.

Yana Toom ütles, et LP-s, et kui Jüri Ratas peaks kandideerima, olete tema võimalik mantlipärija teie. Teile on Ratase otsus ometigi teada. Missugune see on?

Sellise otsuse tegemine tähendaks, et istume Jüriga koos ja arutame, kuidas edasi: kellest saab president ja kellest erakonna esimees. Tegelikult see päris nii ei käi. See on Jüri Ratase otsus, kas ta soovib kandideerida või mitte. Ent oleks õige, et selle otsuse taga seisaks ka erakond. Kui Ratas otsustab kandideerida, siis erakond kindlasti toetab teda.

Miks Ratas otsustamisega niimoodi venitab?