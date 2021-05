Vilja Kiisler küsib, Mihhail Kõlvart vastab: hakkate siis Keskerakonna juhiks või ei hakka?

Saadet "Vilja küsib" saab Delfi keskkonnas edaspidi vaadata laupäeviti ning see on salvestatud.

Uue formaadi avasaates pommitab saatejuht Mihhail Kõlvartit nii presidendivalimiste kui ka kohalike valimistega seotud küsimustega. Yana Toom ütles ju, et Keskerakonna uueks juhiks võiks saada nimelt Kõlvart. Kohalike valimiste intriigid on seotud nii presidendivalimiste kui ka poliitikamaastika uuenemisega: need ajad, mil Ida-Virumaal nautis monopoli Keskerakond, on mööda saanud. Kõlvart teeb saates avalduse, mida te pole harjunud Keskerakonna esindajalt kuulma.