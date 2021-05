ERISAADE | Paide meer Priit Värk: Lavly Perling oleks suurepärane kandidaat Isamaa esimehe kohale

Kui mõnes teises erakonnas on juhi valimise õigus antud delegatsioonidele, siis Isamaa suurkogul võivad osaleda absoluutselt kõik partei liikmed. Sealt ka probleem. Eelmisel nädalal lahvatanud värbamisskandaal tõi Isamaas esile vana ja süsteemse probleemi: sisevalimistel saab häältega manipuleerida.

Paide linnapea Priit Värk , Isamaa ja Parempoolsete liige, kommenteerib: „Seal on põhjus, mis osasid inimesi on teinekord viidud valele teele.” Ta toob välja, et taolisi värbamisi on erakonnas varemgi olnud, 2012. aastal Peipsi kaluritega ja 2015. aastal Pärnu kurjategijatega. Viimane juhtum lõppes aukohtu otsusega, kuhu ka Värk kuulus, et liikmete massiline värbamine suurkogu hääletustulemustega manipuleerimiseks ei ole aktsepteeritav.

„Viimasel ajal on erakonna sees neid vaidlusi väga palju olnud,” ütleb Värk ja lisab, et kuigi parempoolsetele heidetakse ette naginate vedamist meediasse, siis tegelikult on see vaid partei siseelu jäämäe tipp.

Tõde selgub loomulikult valimistel, pärast mida sõjakirved tõenäoliselt ka maetakse. „Lavly Perling oleks suurepärane kandidaat erakonna esimehe kohale,” ütleb Värk enda eelistuse. Samas hetkeseisuga ta parempoolsetele võitu ei ennusta. „Ütlen ausalt, kindlasti on favoriidi koorem Helir-Valdor Seederil ja praegusel erakonna juhtkonnal,” sõnab ta. Ent mida aeg edasi, seda rohkem on erakonnas rahulolematust. Olgu põhjuseks siis hiljutine Isamaa hea arutelu tava - mida Värk kutsub tsensuurieelnõuks – kui ka seesama ligi neljasaja kahtlase liikme äärepealt erakonda lubamine. Värk pakub, et parempoolsete võiduvõimalused paraneksid ka tõenäoliselt siis, kui Isamaa suurkogu toimuks osaliselt veebi vahendusel, kuna nende toetajad on nooremapoolsed, tehnikaga rohkem kodus.

Jüri Luik presidendiks

„Meil on ka siin inimesi, kes on seederlased ja kes on parempoolsed, aga selles mõttes meil sellist omavahel kemplust ei ole olnud ja loodan, et ka ei tule,” kirjeldab Värk olukorda Paides ja Järvamaal, Isamaa kantsis.