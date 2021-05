Leedu politsei ei mõista, miks kohus gangsterid uuesti vabaks laseb. Üks maffiaboss olevat vabanemise hõlbustamiseks kogunud 500 000 eurot

Kolm aastat tagasi õnnestus Leedu politseil neutraliseerida ja kinni võtta Kaunases tegutseva Kamuolyse jõugu peamised liikmed. Juhtumiga tegelenud kriminaalpolitseinikud said selle eest tookord korravalve tähtsaima preemia ehk aasta detektiivi auhinna. Pärast 1999. aasta paiku asutatud jõugu lammutamist eeldasid politseinikud, et kurjategijad jäävad trellide taha väga pikaks ajaks.

Selgus aga, et mõnede Kaunase gangsterite puhul osutus see “väga pikk aeg” ainult umbes kahe aasta pikkuseks. Lisaks liiguvad Kaunase allmaailmas kuuldused, et lähitulevikus võib vabadusse naasta ka Leedu üks mõjukamaid ja jõhkramaid kurjategijaid, jõuguliider Giedrius Janonis ehk Kamuolys (“Pall”) isiklikult.

Kaunase ringkonnakohtu ruumides on tunda bandiitide raha lõhna. Niimoodi kommenteerisid mõned kõrged riigiametnikud hiljutist uudist, et Kamuolyse grupeeringu asjaga tegelev kohtunik Algirdas Jaliniauskas vabastas ootamatult vahi alt jõuguga seotud Genadijus Ževžikovase (snd 1973) ja Rolandas Borisovase (snd 1977). Uudis oli šokiks jõugu jälgimisega tegelevatele kriminaalpolitseinikele, kuna Kamuolysega seotud kriminaalsjade uurimine veel käib.

Allikate sõnul peaks mahukas eeluurimine lõppema mõne nädala jooksul ja tõenäoliselt jõuab tänapäeva Kaunase ühe kurikuulsaima jõugu süüdistus kohtusse juba suvel. Jõugu liikmeid süüdistatakse erinevate mõrvade kavandamises ja toimepanemises. Oma kuritegeliku karjääri haripunktis haudusid Kamuolyse jõuguliikmed väidetavalt tõsist plaani paljudest eelmiste ja praeguste põlvkondade “autoriteetidest” vabanemiseks.