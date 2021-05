Riho Terras karjus lennujaama töötajate peale, kaasreisijad olid häiritud

Isamaa poliitik tunnistas, et olukorra põhjustajateks ei olnud lennujaama töötajad, aga leidis, et nad võinuks leebemat suhtumist üles näidata: "See on inimlikkuse küsimus, igal pool mujal on see tehtav." Ta lisas: "Hollandis ja Belgias on seda mitu korda juhtunud, nemad mõistavad, saavad aru." Terras nendib: "Eestlased, midagi pole teha."