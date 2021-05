Teema on ka maailmas laiemalt kirgi kütnud. Eriti suur pahameeletorm tekkis Venemaal, kui riigi peasanitaararst Anna Popova ütles Komsomolskaya Pravda raadiosaates, et alkoholist peaks hoiduma mitte ainult kaks nädalat enne süsti, vaid ka viis nädalat pärast seda. Et näiteks Sputnik V vaktsiiniga tehakse teine süst kolm nädalat pärast esimest, veniks kuiv periood suisa mitme kuu pikkuseks.

Moskvalanna Elena Kriven kirjeldas Reutersile enda frustratsiooni, kui Popova sõnu kuulis: "See häirib mind väga." Ta lisas: "Ma ilmselt pole võimeline 80 päeva mitte jooma." Naine leidis, et eriti pühade ajal (ta andis kommentaari aastavahetuse paiku – toim) põhjustaks see kehale suuremat stressi, kui vaktsiin.