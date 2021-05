ÜRO kahtlustab Vene „instruktoreid” Kesk-Aafrika vabariigis mõrvades, vägistamistes, rüüstamistes, põletamistes ja vangistamistes

ÜRO on dokumenteerinud ka mitu seksuaalse vägivalla juhtumit, milles on väidetavalt osalenud Venemaa kodanikud. 20-aastane KAV-i elanik rääkis RFI-le, et 15. veebruaril meelitasid mitu vene keelt rääkinud meest ta pettuse abil autosse ja viisid teadmata kohta, kus vägistasid teda öö läbi. „Nad piinasid mind nagu looma. Ma ei saa aru. Ma olen inimene nagu nemad,” ütles naine. „Ma arvasin, et venelased on siin meid aitamas.”

RFI märgib, et see, et KAV-is on eriolukord ja riigis on keelatud ringi liikuda, muudab uurimise ja tõendite kogumise keeruliseks. Lisaks sellele on võimatu KAV-is venelaste tegevust kritiseerida, ilma et kritiseerijat ei kuulutataks valitsuse vastaseks või mässuliste toetajaks.