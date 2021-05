Kohus peatas põlevkiviõlitehase ehituse

Eelmise aasta aprillis läksid noored kliimastreikijad MTÜ Loodusvõlu nime all põlevkiviõlitehase vastu kohtusse. Tartu halduskohtule esitatud kaebuses nõudsid nad, et kohus tühistaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse antud ehitusloa ja tagaks Enefit 280 õlitehase püstitamise puhul esialgse õiguskaitse. Esialgse õiguskaitse taotlust toona ei rahuldatud.

Kaebajad tõid esile, et plaanitav õlitehas ei võimalda Eestil täita Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi ning on vastuolus säästva arengu eesmärkidega ja Euroopa Liidu eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

Eelmise aasta kevadel suurendas valitsus uue õlitehase ehituseks Eesti Energia aktsiakapitali 125 miljoni euro võrra. Kokku läheb tehas maksma hinnanguliselt 286 miljonit eurot. Viimastel nädalatel on Eesti Päevaleht kirjutanud, kuidas kõik tehase ehitusega seotud lepingud on sõlmitud praeguse valitsuse ajal ja viimastel nädalatel, kuigi Reformierakonna sõnul on tehase ehitus kliimale kahjulik ja nemad seda ei toeta. Samuti on küsimusi tekitanud tehase tasuvus, mille kohta rahandusministeerium ega Eesti Energia selgitusi ei anna.