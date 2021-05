Kohus peatas põlevkiviõlitehase ehituse

Mullu aprillis pöördusid noored kliimastreikijad MTÜ Loodusvõlu nime all kohtusse Eesti Energia kavandatava Enefit280 põlevkiviõlitehase vastu. Kaebuses nõudsid noored, keda esindab Keskkonnaõiguse Keskus, et kohus tühistaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse antud ehitusloa põlevkiviõlitehase rajamiseks ja tagaks Enefit280 õlitehase püstitamise puhul esialgse õiguskaitse.

Tartu halduskohus esialgset õiguskaitset ei kehtestanud. Tänane Tartu ringkonnakohtu määrus tühistas selle otsuse. See tähendab, et ehitusloa kehtivus on peatatud, kuni jõustub menetlust lõpetav lahend. Kohtuotsus ei kuulu edasikaebamisele ja kehtib tänasest. Üks kohtunik jäi eriarvamusele.

Tänase määrusega lahendas kohus üksnes esialgse õiguskaitse ning kohtuvaidlus õlitehase rajamise otsuse õiguspärasuse üle läheb edasi. Kuni selles vaidluses lõpliku kohtulahendi tegemiseni ei saa õlitehase ehitusega aga alustada. Keskkonnaõiguse keskuse juristide sõnul võib menetlus kesta aasta või kauemgi.

"Tegu on väga kaaluka otsusega, mis aitab kliimamuutuseid süvendavale ning keskkonda kahjustavale tehasele pidurit tõmmata," sõnas MTÜ Loodusvõlu liige Kertu Birgit Anton. "Parim saadaolev kliimateadus, Euroopa Liidu kliimapoliitika, ning isegi ettevõtete endi tellitud uurimistööd on näidanud, et õlitööstuse laiendamine ei ole mõistlik. Tuleviku Eestis ei ole kohta fossiilkütustele ega põlevkiviõlitehasele. Seisame jätkuvalt selle eest, et keskkonda kahjustavat tehast ei tuleks."

Aasta alguses kohtule esitatud määruskaebuses leidis MTÜ Loodusvõlu, et kuna keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandes ei ole sõnaselgelt välistatud ehitamise kahjulikku mõju lähedal asuvale Mustajõe loodusalale, võib ehitusloa alusel lubatud ehitustegevus kaasa tuua kahjuliku keskkonnamõju.