Terviseamet Karjaküla sotsiaalkeskuse juhtumist: vaktsiin hoidis ära raske haigestumise

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma kinnitas, et vaktsineerimise järel on hoolekandesüsteemis langenud nii nakatunute, raskete haigestumiste kui ka surmade arv. „Äsja avastatud kolle Karjaküla sotsiaalkeskuses näitab väga selgelt, et tänu vaktsiinile õnnestus viiruse hävitav kulg peatada. Valdav osa sealsest riskirühmast ei ole haigestunud – neil on küll tuvastatud viirus, kuid sümptomeid ei esine. Enamik põeb viirust asümptomaatiliselt. Mõnedel nakatunutel on kerge palavik, kerge nohu ja nõrkus, kolmel ühe doosiga vaktsineeritul tekkis kõrgem palavik, kuid see on kõik tühine võrreldes selle pildiga, mida nägime enne vaktsineerimise algust,“ selgitas Härma.