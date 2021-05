Londoni linnapea valimiste järel peab favoriit Sadiq Khan madala valimisaktiivsuse tõttu närviliselt tulemusi ootama

„Kuigi me oleme lootusrikkad, et londonlased on otsustanud Sadiqi uuesti oma linnapeaks valida, oleme me mures, et valimisaktiivsus kombineerituna sellega, et valijad usuvad, et võivad endale lubada väiksemate erakondade ilma tagajärgedeta ettepoole asetamist, tähendab seda, et ei ole võimatu, et toorid üllatavad,” ütles leiboristide allikas ITV-le.