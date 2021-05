Eestis on ligi 1700 vaba aega 50-aastaste ning vanemate vaktsineerimiseks

Kokku on alates esmaspäevast, mil uuele vanuserühmale digiregistratuuris vaktsineerimisaja broneerimise võimalus avanes, seda kasutanud üle 14 600 inimese.

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul lisandub uusi aegu vaktsineerimiseks jooksvalt vastavalt sellele, kuidas saabuvad vaktsiinid tervishoiuasutustesse. „On piirkondi, näiteks Tallinn ja Harjumaa, kus kipuvad vabad ajad kiiremini otsa saama, kuna siin on soovijaid väga palju. Mõnes maakonnas on aga vabu aegu peaaegu pidevalt saada. Kui hetkel sobivas kohas vabu aegu ei ole, siis soovitan hiljem uuesti digiregistratuurist vaadata,“ ütles Seer.

Seer soovitab vaktsineerimise sihtrühma kuuluvatel inimestel kindlasti praegu võimalust kasutada, sest lähinädalatel avaneb vaktsineerimine laiematele sihtrühmadele ja siis võib tekkida taas olukord, kus soovijaid on oluliselt rohkem kui vaktsiine.

„Registreerides näeb inimene ka seda, millise vaktsiiniga kaitsesüst tehakse. Kõik pakutavad vaktsiinid on sobivad alates 50. eluaastast, need on tõhusad ja annavad viiruse vastu kaitse. Väga on oodatud ka need inimesed, kes on varem neile pakutud vaktsiinist loobunud ja ümber mõelnud,“ lisas ta.

Lisaks digiregistratuurile on kaitsesüsti saamiseks võimalik aeg broneerida ka tervishoiuasutuste registratuuride telefoninumbril. Veebilehele on loodud kaardirakendus, kus igaüks saab vaadata endale lähimaid tervishoiuasutusi, kus on hetkel võimalik end vaktsineerida. Kaardil asutuse nimele klikkides näeb asutuse kontakte ja seda, millise vaktsiiniga seal vaktsineeritakse.

Jätkuvalt kutsuvad vaktsineerima ka perearstid. Perearstid jätkavad riskirühmade vaktsineerimisega, et kaitse oleks tagatud kõigile neile, keda ohustab võimalik haiguse raske kulg. Riskirühmade patsientidel, kellega ei ole veel perearstikeskusest ühendust võetud, palutakse endast ise oma perearstile märku anda, kuna patsientide kontaktandmed võivad olla muutunud.