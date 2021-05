Suure Hiina raketi tuumikosa kukub peagi tagasi Maale, aga keegi ei tea, kuhu täpselt

Raketi naasmine on kontrollimatu ja 18-tonnise massiga on see üks suuremaid esemeid aastakümnete jooksul, mis juhitamatult atmosfääri siseneb, vahendab BBC News.

See võib juhtuda sel nädalavahetusel.

Erinevad kosmoseprahi mudeldamise eksperdid nimetavad atmosfääri sisenemise ajana pühapäeva varaseid tunde Greenwichi aja järgi. Sellised ennustused on aga alati ebakindlad.

29. aprillil algselt 160-375 kilomeetri kõrgusel maapinnast elliptilisel orbiidil olnud raketi osa on alates sellest ajast kõrgust kaotanud.

Kui kiiresti rakett Maale läheneb, sõltub õhu tihedusest, millega see kokku puutub, ja takistusest mida see tekitab. Need üksikasjad on halvasti teada.

Enamik raketist peaks atmosfääris ära põlema, kuigi on olemas võimalus, et kõrge sulamistemperatuuriga metallid ja muud vastupidavad materjalid võivad maapinnani jõuda.

Kui samasugune tuumikaste aasta tagasi Maale langes, leiti arvatavasti sellest pärit torusid maapinnalt Aafrikas Elevandiluurannikul.

Võimalus, et keegi mingi tükiga pihta saab, on väga väike, juba selle pärast, et enamik Maa pinnast on kaetud ookeaniga ja ka maismaal on suuri asustamata piirkondi.

Potentsiaalset maapinna tabamise tsooni piirab veelgi raketi trajektoor. See liigub umbes 41,5-kraadise kaldega ekvaatori suhtes. See tähendab, et juba on võimalik välistada, et midagi võiks kukkuda põhja poole kui umbes 41,5 kraadi põhjalaiust või lõuna poole kui umbes 41,5 kraadi lõunalaiust. Euroopa mõistes tähendab see, et õhkõrn võimalus pihta saada on Portugali, Hispaania ja Itaalia lõunaosas või Kreekas.

Hiina on suhtunud üleolevalt väidetesse, et on hoolimatu, kui laseb nii suurel objektil kontrollimatult Maale kukkuda. Hiina riiklik meedia nimetas Lääne uudiseid võimalikest ohtudest ülepaisutatuks.