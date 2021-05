VIDEO | Putin: Vene vaktsiinid on töökindlad nagu Kalašnikovi automaat

Putini sõnul ütles üks Euroopa spetsialist, et Vene vaktsiinid on „töökindlad nagu Kalašnikovi automaat”, vahendab Vesti.

„Seda ei öelnud meie, seda ütles üks Euroopa spetsialist ja ma arvan, et tal on kindlasti õigus. Lihtsad ja töökindlad nagu Kalašnikovi automaat,” lausus Putin.

Putin tuletas meelde, et Vene vaktsiinid põhinevad tehnoloogiatel ja platvormidel, mida on kasutatud juba aastakümneid. Lisaks sellele on Venemaa seni ainus riik maailmas, kes edastab vaktsiinide tootmise tehnoloogiat ka teistele riikidele.