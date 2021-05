BBC: Suurbritannias tuntakse üha rohkem muret koroonaviiruse India tüve pärast

Inglismaa tervishoiuametkond Public Health England (PHE) on India varianti ametliku nimega B.1.617.2 jälginud ja see näib Suurbritannias levivat kiiremini kui teised.

Teadlased usuvad, et see on nakkavam kui koroonaviiruse algne Wuhani tüvi.

Viirused muteeruvad pidevalt, tekitades endast erinevaid variante. Enamik neist mutatsioonidest on tähtsusetud ja mõned võivad viiruse ka vähem ohtlikuks muuta, aga teised muudavad sellele nakkavamaks ja vaktsiinide suhtes vastupanuvõimelisemaks.

Seni on Suurbritannias „murettekitavateks variantideks” kuulutatud variant, mida mujal tuntakse Briti, aga Suurbritannias Kenti tüvena, ning Lõuna-Aafrika ja Brasiilia tüved.

Esialgne India variant B.1.617 tuvastati esimest korda oktoobris. Sellel on nüüd kolm erinevat alamtüüpi, millel on kõigil pisut erinevad geneetilised mutatsioonid.

Suurbritannias on järsult lisandunud üks tüüp – B.1.617.2, mis moodustab nüüd enamiku India tüve juhtumitest ja näib lisanduvat kiiremini kui teised.

PHE teadlased on „mõõdukalt kindlad”, et see levib vähemalt sama kiiresti, kui Briti tüvi B.1.1.7, mis on praegu Suurbritannias domineeriv.

Üks allikas ütles BBC-le, et ei ole tõendeid, et see India tüve versioon oleks praegustele vaktsiinidele resistentne.

Sellel ei ole mutatsiooni E.484K, mis on leitud Lõuna-Aafrika tüvel, mis võib aidata viirusel inimese immuunsüsteemist mööda minna ja mõjutada seda, kui hästi koroonavaktsiinid töötavad.

Usutakse, et Inglismaal on nüüd tuvastatud üle 500 juhtumi tüve B.1.617.2 ning kõige rohkem on seda Londonis ja Inglismaa loodeosas.

See tähendaks järsku kasvu võrreldes 28. aprilliga, kui PHE on oli Suurbritannias ametlikult tuvastanud 202 juhtumit.

Pole teada, kui palju juhtumeid Suurbritannias saab seostada riikide vahelise reisimisega.

On aga olemas tõendeid olulisest nakatumisest kogukonnas, mis on seotud töökohtade ja usukogunemistega.