Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskus täna kolimise tõttu suletud

Laupäeval alustavad nii erakorralise meditsiini keskus kui ka silmaarsti erakorraline vastuvõtt tööd uues kohas haigla hoovis - purskkaevu ja A-korpuse vahel - ajutises meditsiinilinnakus. Seal on koos nii erakorralise meditsiini keskus, samuti radioloogia kui ka ambulatoorse ravi üldregistratuur.

"Ajutisel pinnal on olemas kogu vajalik tehnika, mida töös vaja läheb," märkis keskuse juhataja Märt Põlluveer. "Tavapärane töö jätkub ajutisel pinnal, võib öelda, et ajutine EMK on isegi kaasaegsem kui praegune," lisas ta.