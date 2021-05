Läti seim mõistis hukka armeenlaste genotsiidi Osmanite impeeriumi poolt

„Armeenlaste genotsiidi ei tunnustata aga kunagi de jure vastavalt Viini konventsioonile. Selle tunnustamine või mittetunnustamine on poliitilise otsustavuse küsimus. Ja see on keeruline küsimus. Genotsiid on raskeim inimsusevastane kuritegu, millel ei ole aegumistähtaega. Me teame, mis on inimsusevastane kuritegu ja on tähtis mitte unustada, milline kogemus on teistel rahvastel. See ei ole vahetuskauba, ühise kasu või väikeste vähetähtsate poliitiliste punktide küsimus,” ütles seimi väliskomisjoni esimees Rihards Kols.