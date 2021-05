VIDEO | Peaminister ja PPA peadirektor kõnelevad Toompea protestijate ohtlikkusest erinevat juttu

PPA peadirektor Elmar vaher ütles aprilli keskel: "Vaadates sündmusi maailmas ja eriti lähiriikides, on kaitsepolitsei andnud ohuhinnangu, mis ütleb, et põhiseaduslik kord võib olla ohus. Seetõttu on meie roll ka heidutada, hoida ära." Selle peale küsis ajakirjanik Vilja Kiisler: "Te ütlesite just, et kaitsepolitsei hinnangul oli põhiseaduslik kord ohus. Kas ma sain teist õigesti aru?"

Täna teatas valitsuse pressikonverentsil peaminister Kaja Kallas, et temale pole teada, et põhiseaduslikku korda oleks ohustatud. "Kogu aeg on olnud juttu, et tegemist on meeleavaldusega, kus ei järgita piiranguid, mis on kehtestatud."