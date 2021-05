KUULA | Lääne suhtlus Venemaaga meenutab üha enam külma sõda. Kas Bideni-Putini kohtumine parandab asja?

Räägime ka sügisesest valimistest Saksamaal ja Tšehhis , mis võivad tuua võimule Venemaa suhtes veelgi ebasoodsamalt meelestatud poliitikud. Saksamaal on selliseks erakonnaks rohelised, kes ähvardavad peatada Nord Stream 2 . Tšehhis aga on populaarseimaks parteiks kasvanud Piraadipartei , kuhu kuuluv Praha linnapea nimetas Vene saatkonna aadressi ümber Boriss Nemtsovi väljakuks ja süüdistas mullu Vene eriteenistusi enda tapmiskatses. Märgatavalt on suhted halvenenud ka europarlamendi ja Euroopa Komisjoniga , mille kõrged ametnikud värskelt Venemaal sissesõidukeelu said.

„Saksa rohelised on öelnud, et Nord Stream 2 võiks kohe kinni panna, kui nad võimule saavad, aga Angela Merkel on rõhutanud, et poliitika ja majandusprojektid tuleb lahus hoida,” kommenteeris Veermäe. „Aga siin on see probleem, et võib-olla saab Nord Stream 2 enne valmis, kui Saksamaa valimised toimuda võivad. 99% gaasijuhtmest on juba valmis, küsimus on selles, mis edasi saab: kas torusse läheb ka gaas sisse või mitte. Euroliidu energiasõltuvus Venemaast on endiselt korralik, nii et gaasi- ja naftatarnete kinnikeeramist ei saa Euroopa endale eriti lubada.”