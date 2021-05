Lavrov: Euroopa Liitu on vallanud täielik karistamatuse maania

„See sanktsioonide rida, mille on valla päästnud Euroopa Liidu liikmed ja teised lääneriigid, sealhulgas Ühendriigid, loomulikult jätkub. Me ei jäta vastuseta sedalaadi väljaastumisi Venemaa, Vene riigi esindajate, Vene Föderatsiooni parlamendiliikmete ja meie ettevõtete vastu, kes on Euroopa Liidu arvates süüdi ainult selles, et nad on registreeritud riigis, mille Euroopa Liit on otsustanud kuulutada agressoriks ilma igasuguste põhjenduste ja legitiimsuseta,” ütles Lavrov pressikonverentsil, vahendab Interfax.

Lavrov märkis, et Venemaa „ütles selgelt, et kuulutas persona non grata’ks need inimesed Euroopa Liidu struktuurides ja reas Euroopa Liidu liikmesriikides, kes on võtnud otsustavalt osa järjekordsest sanktsioonide lainest meie ametiisikute, sealhulgas parlamendiliikmete vastu”.

„See, mida Euroopa Liit ütles meie tegevuse mittelegitiimsuse ja selles rahvusvahelise õiguse aluste puudumise kohta, tähendab ainult üht: Euroopa Liit leiab, et talle on kõik lubatud. Kui Euroopa Liit hakkab meid ähvardama uute sanktsioonidega, hakkan ma mõtlema, et peale kõikelubatavuse ja ilmeksimatuse tunde, hakkab Euroopa Liitu valdama veel üks maania – ma pean silmas täielikku karistamatust. Mulle tundub, et see on tupiktee,” lausus Lavrov.

„See ei ole meie valik. Kui te lihtsalt tutvute statistikaga kõige kohta, mis on toimunud pärtast 2014. aasta märtsi, veendute te selles, kes seda sanktsioonide rida alustas ja milles seisnes põhjus, mille tõttu ei saa me sellele vaenulikkusele vastamata jätta,” lisas Lavrov.