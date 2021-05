Tallinna kiirabi laseb vaktsiinivastased meedikud lahti. Teised ei plaani eeskuju järgida

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas põhjendas vaktsineerimata töötajate lahti laskmist sellega, et nad puutuvad kokku patsientidega, kes on peaaegu kõik oma hapra seisundi tõttu riskigrupis. „Ka siis, kui terve inimene on saanud autolt löögi, on tema organismi vastupanuvõime muutunud," ütles kiirabijuht. „Tagajärjed võivad olla surmavad.”

Tartu kiirabi juhatuse esimehe Veronika Reinhardi sõnul ei saa nad lubada vaktsineerimata töötajate vallandamist, kuna kõik meedikud on väga väärtuslikud. „Katsume mõjutada, et nad end ikka ära vaktsineeriksid, kõigepealt ikka heaga,” ütles ta.

Tartu kiirabi töötajate hulgas on umbes 90% vaktsineerituid. 10% hulgas on nii neid, kes lükkavad kaitsedoosi edasi seetõttu, et on äsja koroonaviiruse läbi põdenud ja immuunsus neil veel kestab, kui ka neid, kes ei taha vaktsineerida. „Aga me oleme suutnud paljusid ümber mõtlema panna,” märkis Reinhard, lisades, et natuke aega tagasi oli vaktsineeritute protsent vaid 76. „Eks meil ole ka vaktsiinivastaseid ja nendega on tõsine probleem. Me ei tolereeri seda, et meedik ennast ei vaktsineeri, aga katsume esialgu heaga.”

Vaktsineerimata töötajatelt nõuab Tartu kiirabi lisaks kirurgilise maski kandmisele ka visiiri patsiendiga kokku puutumisel. Kui patsiendi seisund kannatab, antakse mask ette ka talle. „Loodame, et sellest piisab,” ütles Reinhard.

Lõuna-Eesti haigla juhatuse liige Arvi Vask leiab, et riski hindamise seisukohalt käitub Tallinna kiirabi õigesti ja on väga õigel teel, aga oma kiirabi töötajaid ta lahti ei lase. „Meil minu teada polegi kiirabis vaktsineerimata töötajaid,” ütles ta.

Kogu Lõuna-Eesti haigla peale on üle 90% töötajatest vaktsineeritud. „Mõni üksik, kes on rase või plaanib rasedust, ei vaktsineeri praegu, kuid hetkeseis on hea ja pole vaja täiendavaid meetmeid rakendada,” märkis Vask. „Meie inimesed on tõenduspõhise meditsiiniga kursis ja on loomulik, et sel juhul ka vaktsineeritakse ennast.”