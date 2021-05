Zelenskõi sõnul on Ukraina piiridel endiselt 75 000 Vene sõjaväelast

Zelenskõi ütles täna Kiievis ühisel pressikonverentsil USA välisministri Antony Blinkeniga, et Ukraina piiridel on umbes 75 000 Vene sõjaväelast koos tehnikaga, vahendab Interfax.

„Me täheldame, nii meie luure kui ka meie professionaalsed sõjaväelased, me näeme ainult 3500 sõjaväelast, kes alustasid tagasitõmbumist ja lahkusid ajutiselt okupeeritud Krimmi poolsaarelt. Rohkem me seni kuskil kahanemist ei näe. Me leiame, et see kahanemine on aeglane ja seetõttu võib olla tõenäoline oht,” ütles Zelenskõi.

Ka Blinken ütles, et kuigi Venemaa on mingi osa vägedest ja tehnikast Ukraina piiridelt ära viinud, on seal endiselt alles märkimisväärsed jõud.

„Nii et Venemaal on võimalus üsna lühikese ajaga alustada agrssiivset tegevust, kui ta otsustab seda teha,” ütles Blinken. Ta kinnitas, et Washington jälgib seda tegevust tähelepanelikult.

Blinkeni sõnul toetab USA koos partneritega Ukrainat Vene agressiooni vastu.

„Me rääkisime neist ohtudest, mida täheldatakse Venemaa poolt. Me jälgime neid sündmusi väga tähelepanelikult ja näeme, kuidas reageerib Ukraina alates Krimmi hõivamisest ja sõjast Donbassis. Ja me näeme, et Ukraina piiril on ka praegu Vene jõudude kontsentratsioon, sama suur kui 2014. aastal,” ütles Blinken.