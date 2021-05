VIDEO | Jaak Aab: kas Kravtšenko müksamisest tuli vigastus, seda peaks uurima

Jaak Aab ütles, et Kravtšenko vabandas, kuid Aab ei tea detaile. "Kui see oli pahatahtlik, peab Igor meile ise põhjendused andma ja siis vaatame edasi," märkis minister.

"Ma olen näinud seda videot. Otsasõitmine on võib-olla natukene karm väljend. Müksas küll, jah. Ma ei tea, kas sellest tuli väidetav vigastus, seda peaks uurima," kõneles Aab veel. Kas Kravtšenko peaks tagasi astuma, seda Aab ei osanud öelda. Ta arvas, et seda peaks erakonnas arutama. "Meil on eetikakoodeks olemas ja teiste au ja tervist riivavaid tegevusi ei ole soovitatav teha, seda tuleb hukka mõista. Milline on vastutus teo eest, otsustab erakond ja erakonna juhatus," lisas Aab.