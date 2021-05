VIDEO | Prantsusmaa ja Suurbritannia peavad Jersey saare juures „kalasõda”: ähvardatakse elekter ära võtta ja kohal on sõjalaevad

Umbes 60 Prantsuse ja Jersey kalalaeva blokeerib Jersey saare St. Helieri sadamat, kust ei pääse väljuma kaubalaev, vahendab BBC News.

Jersey on Suurbritannia kroonist sõltuv ala (crown dependency), millel on omavalitsus.

Prantsusmaa kalurite sõnul on nende õigusi Jersey omavalitsuse poolt uue süsteemi järgi välja antud lubadega ebaõiglaselt piiratud.

Jersey välisminister Ian Gorst lubas kaluritega kohtuda.

St. Helieri sadamast on näha Briti sõjalaeva HMS Severnit, mida on varem kasutatud Vene sõjalaevade saatmiseks Inglismaa ranniku lähistel. HMS Severn on umbes miili kaugusel Prantsuse laevadest. Läheduses on ka teine Briti sõjalaev HMS Tamar.

Suurbritannia peaministri residentsist Downing Street 10-st öeldi, et kaks sõjalaeva „jälgivad olukorda”.

Prantsusmaa on ähvardanud tüli pärast katkestada Jersey elektriga varustamise.

Kalalaevad protestivad uute kalastusreeglite vastu, mis Jersey valitsus kehtestas eelmisel nädalal Suurbritannia-Euroopa Liidu kaubandus- ja koostööleppe alusel, mis nõuab, et Prantsuse laevad tõendaksid, et nad on ajalooliselt Jersey vetes kalastanud.

Prantsuse võimud ütlevad, et uusi tehnilisi meetmeid ei ole Euroopa Liidule kommunikeeritud ja seetõttu need ei kehti.

Euroopa Parlamendi liige Prantsusmaalt Stéphanie Yon-Courtin, kes on Euroopa Liidu kalanduskomitee liige, ütles BBC-le, et uued kalandusreeglid tulid neile üllatusena. „Me arvestame Jersey ja Ühendkuningriigi valitsuse hea tahtega, et aidata pinget deeskaleerida,” ütles Yon-Courtin.

Ähvarduse kohta elektriga varustamine katkestada ütles Yon-Courtin, et need on ainult sõnad ja ei olda valmis sõjaks, aga lisas, et kõiki vastumeetmeid uuritakse.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson lubas eile õhtul Jerseyle vankumatut toetust ja ütles, et igasugune blokaad on täiesti õigustamatu.

Johnson rääkis Jersey peaministri John Le Fondré ja välisminister Gorstiga ning rõhutas kiiret vajadust pingete leevendamiseks Jersey ja Prantsusmaa vahel.