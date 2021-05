GRAAFIK | Üle 80-aastaste vaktsineerimine on peaaegu seisma jäänud

10. aprillil ehk pea kuu aega tagasi ületas üle 80-aastaste hõlmatus 50 protsendi taseme. Samal ajahetkel jõudis 70-79 aastaste hõlmatus samale tasmele. Eilse seisuga 80+ hõlmatus vaid 58 protsenti. Samal ajal on 70-79 aastaste seas juba 66 protsenti vaktsineeritud. See tähendab, et viimase 27 päeva jooksul on 70-79 aastaseid vaktsineeritud kaks korda rohkem, kui eakamaid.

Viimase 14 päeva jooksul on kõige eakama vanuserühma hõlmatus kasvanud vaid kolm protsenti. Olukorda võib pidada üllatavaks, sest riigikantselei uuringu andmetel on kõige eakamad koroonaviirusega nakatumise pärast kõige rohkem mures. Samuti näitab küsitlus, et üle 75-aastased on kõige rohkem valmis end vaktsineerima. Lausa 90 protsenti neist väidab end olevat vaktsineeritud või kindlas valmisolekus lasta end vaktsineerida.

Teadusnõukoja liikme ja psühholoogi Andero Uusbergi sõnul võime olla jõudnud platoole sellepärast, et kõik eakad, kes on vaktsiini tahtnud, on selle ka saanud. "Nüüd võib olla järg jõudnud nende eakateni, kes kahtlevad," ütles Tartu ülikooli kaasprofessor.