VIDEO ja BLOGI | Kaja Kallas Elmar Vaherist ja kapo ohuhinnangust: keegi pole väitnud, et see seltskond tahtis riiki pöörata

Peaminister Kaja Kallas avaldas pressikonverentsil muu hulgas imestust ja kahetsust selle üle, et just keeleameti juht Ilmar Tomusk on määratud Venemaa poolt sanktsioneeritud isikute nimekirja. "Tomusk seisab euroopalike väärtuste eest. Tomuskil ja keeleametil on valitsuse igakülgne toetus. Tomusk on teinud eesti keele kaitsel järjepidevat ja tublit tööd ning on imestamisväärt, et sellist tegevust taunitakse," ütles Kallas. "Olen isiklikult kõige rohkem vist lugenudki Tomuski raamatuid, küll oma lastele. Jõudu Tomuskile tema töös," teatas valitsusjuht.