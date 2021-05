KUULA | Kooli vali õppekava, mitte korruste arvu või uhkete klaaspindade järgi!

Kristjani karjäär on alles poole peal, kuid siiani väga põnev nii avaliku- kui erasektoris. Noore analüütikuna Rahandusministeeriumis sai ta valmistada ette meie liitumist Euroopa Liiduga. Hiljem töötas pikki aastaid Swedbankis ja täna juhib EfTEN Capitali jaeärisuunda. Selle kõige alguseks sai aga majandusteaduse erialale õppima asumine 1995. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis. „Sel ajal oli elu pidevas muutuses, läksime ühest süsteemist üle teise. Eriti suures muutuses oli kõik, mis seondub majandusega. 50 aastat oli siin plaanimajandus ja siis järsku tuli hakata harrastama turumajandust. Miks ma majandusteaduskonda astusin? Uudishimust ja huvist nende muutuste ja uue elukorralduse vastu. Tundus, et, et majandus oli midagi sellist, mis seisis nende muutuste epitsentris,“ räägib saates Kristjan. Ta meenutab, et toona astuti ühte suurde majandusteaduskonda ja enne hilisemat spetsialiseerumist võis esimesel kursusel ühes loengus koos olla umbes 170-180 üliõpilast.