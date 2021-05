Liechtensteini printsi süüdistatakse Rumeenia suurima karu tapmises segastel asjaoludel

Rumeenia keskkonnakaitseametkond alustas 29. aprillil kaitse all olevast liigist looma surma uurimist pärast seda, kui märgati, et dokumendid puuduvad, teatas ametkonna juht Octavian Berceanu AFP-le.

„Me teadsime, et emane karu oleks pidanud kõrvaldatama, aga me leidsime pärast isase karu,” ütles Berceanu.

Rumeenia keskkonnaminister Tánczos Barna ütles, et jahiluba anti emase karu laskmiseks Covasna maakonnas, sest karu häiris inimesi. Minister ei öelnud aga, kellele luba anti.

Rumeenia organisatsioon Agent Green ja Loomatehaste Vastase Liidu (VGT) Austria osakond teatasid, et lastud karu nimi on Arthur ja Agent Greeni liige on teda kaitsealal aastaid jälginud.