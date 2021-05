Tööinspektsioon: kui vaktsineerimisest keelduv meedik on patsiendile ohtlik, võib ta lahti lasta

Tuleb välja, et Joona Sõsa on Eesti Kiirabitöötajate Ametiühingu juhatuse liige, kuigi sellist ühingut äriregistrist veel ei leia. Mehe sõnul registrikannet alles menetletakse. Sõsa seos ametiühinguga selgus kristliku telekanali TV7 saatest, kus mees astus üles teiste seas koos Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) juhi Varro Vooglaiuga, kes on samuti COVID-19 vaktsiinide suhtes kriitiline. Päevalehele ütles ametiühingu kaasasutaja, et liituda plaanib umbes sada Tallinna kiirabitöötajat.

Sõsa mure kerkis esile seetõttu, et ta pöördus sellega riigikogu Eesti Konservatiivse Erakonna (EKRE) fraktsiooni poole. Õigupoolest pöördus ta ka õiguskantsleri poole. Õiguskantsleri büroo kommunikatsioonijuht Janar Filippov ütles, et tegemist pole nende pädevusvaldkonnaga.

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles, et saadikurühm ei ole pöördumisega seoses seisukohta võtnud. Endine riigikogu esimees arvas ise, et kiirabi võiks leida lahenduse, kus töötaja patsiente ei ohusta. Ta möönis siiski, et see ei pruugi alati praktiliselt võimalik olla: "Seda võib nimetada sundvaktsineerimiseks, aga võib ka nimetada eeltingimuseks töö tegemisel, et inimene ei kujutaks riski."