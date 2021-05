Martin Helme kapo hinnangu lugemise järel: ohust põhiseaduslikule korrale polnud mingit juttu

Vilja Kiislerile ütles Elmar Vaher aga otseetris järgmist: "Vaadates sündmusi maailmas ja eriti lähiriikides on kaitsepolitsei andnud ohuhinnangu, mis ütleb, et põhiseaduslik kord võib olla ohus. Seetõttu on meie roll ka heidutada, hoida ära. Me teeme seda selleks, et rahulikult meelt avaldama tulnud inimesed, kes täidavad reegleid, saaksid seda teha. Avalik koosolek on lubatud. Palun, registreerige see. Palun, pidage nõuetest kinni. Kümme inimest, kaks pluss kaks reegel. /.../ Kaitsepolitsei tegeleb põhiseadusliku korra tagamisega. Kaitsepolitsei ohuhinnangust tulenevalt me oma tööd planeerime.

Meie lähtusime nädalavahetuse eelsel ajal, 8. aprillil kahest oluliselt dokumendist: nakkusoht ja kaitsepolitsei kirjeldatud oht."