Kas häbened või oled uhke oma figuuri üle rannahooajal? Võta kaalust alla sama lihtsalt, nagu seda tegi Ita

Pärast teise lapse sündi kaal langes, kuid tuli siis kiiresti tagasi. Isegi pikad jalutuskäigud värskes õhus ei aidanud, sest need tegid mind ainult näljaseks. Pärast kolmandat rasedust oli mu kaal juba 85 kilo. Siis kohtusin mitme inimesega, kes olid Stockholmi dieedi abil kaotanud rohkem kui 10 kilo. Tundus uskumatu, et SELLISED tulemused on võimalikud ilma igasuguse paastu ja sportimiseta. Otsustasin proovida, sest ei tahtnud enam ülekaaluga leppida ja tundin, et tuleb muudatusi teha. Kui Stockholmi dieet on aidanud nii paljusid inimesi, siis võib see aidata ka mind …